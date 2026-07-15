Salamanca amplía el plazo para canjear los 'euros municipio' del programa 'SALdeCompras'

El Ayuntamiento de Salamanca habilitará, entre el 1 y el 31 de agosto, un periodo extraordinario para que los usuarios del programa 'SALdeCompras' puedan canjear los ‘euros municipio’ que tienen acumulados en sus cuentas.

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A pesar de que este miércoles 15 de julio finalizaba el plazo para realizar estas operaciones, conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa SALdeCompras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de mayo de 2026, el consistorio ha decidido ampliar abrir un periodo extraordinario.

Esto, tal y como afirman, se debe a la demanda de los usuarios del programa que no habían podido canjear todo su saldo. Esta decisión, además, también persigue la finalidad de impulsar la actividad del comercio local en una época como es la estival en la que algunos sectores suelen experimentar una disminución de su actividad.