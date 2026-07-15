Salamanca se coloca entre las provincias con menos crecimiento de IPC con un 2,7% de aumento

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha situado en junio en el 3,1% en Castilla y León, una décima por debajo de la media nacional, que se mantuvo en el 3,2%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la agencia Ical. Tal y como apuntan desde el INE, los precios subieron en todas las provincias de la comunidad. Salamanca, por su parte, se encuentra entre los territorios con menos subida con un 2,7%, al igual que Segovia.

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León y Soria, con un 3,3%, lideran las alzas en la comunidad de Castilla y León, seguida de Valladolid con un 3,2% y Burgos con un 3,1%. Por su parte, entre los territorios con menores incrementos se encuentran Ávila con un 2,8%, Palencia con un 2,9% y Zamora con un 3%.

A nivel nacional, Castilla y León comparte la tasa anual del 3,1 % con Castilla-La Mancha. Por encima se sitúan la Comunidad de Madrid, con el mayor incremento y un 3,8%, Cantabria con un 3,5%, Baleares y Canarias presentando un 3,4% cada una, Galicia con un 3,3% y Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, todas con un 3,2%. Finalmente, Extremadura registra la tasa más baja, con un 2,4%.

Por lo que se refiere a la variación mensual, los precios aumentaron un 0,5% en la comunidad, otra vez una décima menos que en el conjunto de España.