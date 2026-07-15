Una mujer herida al ser atropellada en la avenida de Comuneros

Una mujer mayor ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en la avenida de Comuneros, a la altura del número 3.

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El accidente se ha producido a las 10:01 horas, momento en el que se recibió el aviso en el centro de emergencias. Según testigos presenciales al parecer, la mujer se encontraba cruzando el semáforo en verde de la citada vía cuando el vehículo la arrolló.

Hasta el lugar acudió la Policía Local así como una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima, que se encontraba consciente.

Por el momento se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Hospital de Salamanca.

Cabe recordar que el pasado lunes también se produjo un atropello múltiple con tres heridos en el mismo lugar. Dos mujeres y un menor resultaron heridos y trasladados al Hospital.