Un incendio en una finca de Las Veguillas moviliza de madrugada a los servicios de emergencia

En la madrugada de este miércoles, los servicios de emergencia s se movilizaron hasta el término municipal de Las Veguillas con motivo de un incendio declarado en la Finca Casanueva, concretamente en un cobertizo.

Dicha caseta, utilizada para almacenar paja y madera, comenzó a arder provocando daños en su propia cubierta. El fuego, además, alcanzó también a un tractor que se encontraba estacionado en las inmediaciones, tal y como informa la Guardia Civil a través de sus redes sociales.

Además de la propia Benemérita con sus agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de Linares, hasta el lugar se trasladaron efectivos del servicio de extinción de incendios de Tamames y un agente medioambiental, que actuaron de forma conjunta hasta conseguir sofocar por completo el incendio alrededor de las 03:00 horas.



Tal y como apuntan desde la Guardia Civil, la rápida respuesta de todos los servicios movilizados permitieron controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras zonas.