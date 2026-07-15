Dos accidentes dejan dos heridos de madrugada en la capital salmantina

Dos accidentes ocurridos durante la madrugada de este miércoles han dejado dos heridos en la capital del Tormes. En primer lugar, a las 0:54 horas de este miércoles, un accidente con un quad en la calle Jamaica de Salamanca alertó a los Servicios de Emergencias 1-1-2.

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Tal y como ha podido conocer este medio, hasta el lugar acudió la Policía Local de Salamanca junto con el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para finalmente atender a un varón que resultaba herido.

Más adelante, en torno a las 5:50 horas, un segundo suceso asaltaba la ciudad de Salamanca, esta vez en en la calle Ricardo Pérez Fernández.