A las 3:03 horas de la madrugada de este miércoles, la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en la travesía Ronda Viriato en Béjar.
En concreto, un turismo con varios ocupantes colisionó contra una valla dejando a una de las personas atrapada en el vehículo.
Hasta allí se trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar, y el cuerpo de bomberos de la provincia de Salamanca, además de un recurso del Servicio de Emergencias Sanitarias- Sacyl.
Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos liberaron a la persona atrapada, que resultaba herida, para después trasladarla una unidad medicalizada de emergencias hasta el Hospital Universitario de Salamanca.