Un joven herido tras colisionar un turismo de madrugada contra una valla en Béjar

El suceso ha ocurrido en torno a las 3:00 horas de este miércoles

A las 3:03 horas de la madrugada de este miércoles, la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en la travesía Ronda Viriato en Béjar.

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En concreto, un turismo con varios ocupantes colisionó contra una valla dejando a una de las personas atrapada en el vehículo.

Hasta allí se trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar, y el cuerpo de bomberos de la provincia de Salamanca, además de un recurso del Servicio de Emergencias Sanitarias- Sacyl.