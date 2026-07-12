Un motorista resulta herido en una colisión con un turismo en la rotonda de Beatriz de Suabia

Un motorista ha resultado herido este sábado tras verse implicado en una colisión con un turismo en la rotonda de Beatriz de Suabia.

Publicidad Publicidad

El accidente se produjo a las 17:41 horas y obligó a movilizar a agentes de la Policía Local, una ambulancia y efectivos de bomberos, que acudieron para atender al herido, asegurar la zona y facilitar la recuperación de la normalidad en la circulación.

Como consecuencia del impacto, un varón de mediana edad, conductor de la motocicleta, resultó herido y fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar del siniestro.