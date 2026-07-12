Salamanca figura entre las provincias donde se realizan mayor número de mamografías a mujeres de entre 45 y 74 años

Salamanca se encuentra entre las provincias de Castilla y León donde se realizan mayor número de mamografías a mujeres de entre 45 y 74 años.

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Los datos aportados por la Agencia ICAL revelan que en 2025 se realizaron 15.990 mamografías de las que 989 fue sospechosas de un resultado positivo.

Los programas de prevención y detección precoz del cáncer permitieron durante 2025 diagnosticar 280 tumores colorrectales, identificar 3.621 lesiones con potencial de evolucionar este tipo de cáncer y derivar a 10.530 mujeres para completar su estudio tras detectar hallazgos sospechosos en las mamografías realizadas.

Pruebas de detección en cáncer de mama, cuello de útero y colorrectal se llevaron a cabo 389.159 en total

Valladolid fue la provincia que concentró el mayor número de mamografías realizadas, con 41.552, seguida de León (24.222), Burgos (22.238), Salamanca (15.990), Zamora (12.676), Segovia (10.202), Ávila (9.086), Palencia (8.494) y Soria (6.312). El porcentaje más elevado de resultados sospechosos correspondió a Palencia, con un 9,96 por ciento; Salamanca figura con un 6,2.

La estrategia autonómica frente al cáncer combina tres programas de cribado poblacional con el consejo genético para personas y familias con predisposición hereditaria: Programa de detección precoz del cáncer de mama; programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero, dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años; y de detección precoz del cáncer colorrectar para hombres y mujeres de entre 50 y 74 años.

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En las pruebas para detección precoz de cáncer de cuello de útero, el porcentaje de participación en Salamanca alcanzó un 46,8 %; se realizaron un total de 6.972 pruebas de VPH. En el caso de la detección del cáncer colorrectal se registró una participación más en la provincia con un 43,8 %, siendo, sin embargo, la segunda provincia por detrás de Soria donde se llevaron a cabo más pruebas.