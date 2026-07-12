Alerta alimentaria por gluten no declarado en una harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de una harina de garbanzo comercializada por la marca Harinas de Mallorca.

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Según ha informado el organismo, el producto contiene gluten sin que este alérgeno figure en su etiquetado, lo que supone un riesgo para las personas con enfermedad celíaca, alergia al trigo u otros trastornos relacionados con la ingesta de gluten.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a quienes padezcan este tipo de problemas y tengan el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

No obstante, la agencia subraya que el consumo de esta harina no comporta ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta se limita exclusivamente a las personas que deben seguir una dieta estricta sin gluten.