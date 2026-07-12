Salamanca recibió 1.675 emigrantes retornados en los últimos cinco años y alcanzó su mejor dato en 2025

Salamanca recibió un total de 1.675 castellanos y leoneses retornados del extranjero entre 2021 y 2025, lo que la convierte en la tercera provincia de la Comunidad con mayor número de regresos, solo por detrás de Valladolid, con 2.152, y León, con 2.047.

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Según los datos de bajas consulares recogidos por Ical, la provincia alcanzó su mejor registro del último lustro en 2025, cuando 407 personas decidieron volver a fijar su residencia en Salamanca, consolidando la tendencia de recuperación del retorno tras los años marcados por la pandemia.

En el conjunto de Castilla y León regresaron 10.635 ciudadanos residentes en el extranjero durante los últimos cinco años. Tras contabilizar 1.907 retornos en 2021 y 1.880 en 2022, la cifra comenzó a crecer en 2023, con 2.201 regresos, alcanzó su máximo en 2024, con 2.357, y se mantuvo en niveles similares en 2025, con 2.290 personas retornadas.

La presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados en Castilla y León (AERCyL), Francisca Cabello, explica que el perfil más habitual de quienes solicitan asesoramiento es el de personas jubiladas que deciden regresar una vez finalizada su vida laboral.

“Aquí la mayoría de las personas retornadas que acuden a la asociación son jubilados”, señala Cabello, quien sitúa la edad más frecuente entre los 65 y los 70 años. Como ejemplo, relata el caso de una persona que acudió recientemente para informarse sobre el regreso de su hermano, también jubilado y mayor de 70 años.

Por procedencia, América concentró el mayor volumen de retornos a Castilla y León, con 6.016 personas, lo que supone el 56,6 por ciento del total. Europa ocupó la segunda posición con 3.781 regresos, mientras que Asia, África y Oceanía registraron cifras significativamente inferiores.

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