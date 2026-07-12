Los agentes insisten en que los animales deben ir correctamente sujetos para evitar distracciones y reducir el riesgo de siniestros viales durante los desplazamientos estivales

El inicio del verano trae consigo un aumento de los desplazamientos por carretera y, con ellos, los viajes en compañía de las mascotas. Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil recuerdan la importancia de transportarlas de forma segura para garantizar tanto la seguridad de los ocupantes del vehículo como la del propio animal.

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La normativa establece que las mascotas deben viajar correctamente sujetas para evitar que puedan distraer al conductor o convertirse en un peligro en caso de una maniobra brusca o un frenazo. Para ello, las opciones recomendadas son el uso de un transportín, un arnés homologado o una rejilla de separación, en función del tipo de vehículo y del tamaño del animal.

Los agentes advierten de que no es suficiente llevar al animal sujeto únicamente con una correa, ya que este sistema no garantiza su seguridad ni la del resto de ocupantes.

Además, recuerdan que nunca se debe dejar a una mascota sola en el interior del vehículo, ni siquiera durante unos minutos, ya que las altas temperaturas pueden poner en grave riesgo su salud.