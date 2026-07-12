El Hospital de Salamanca registra siete donantes de órganos en el mejor inicio de año para Castilla y León de los últimos cuatro ejercicios

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró siete donantes de órganos durante el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el segundo hospital con mayor actividad de donación de Castilla y León, solo por detrás del Complejo Asistencial Universitario de León, que contabilizó nueve. La Comunidad alcanzó un total de 41 donantes entre enero y marzo, un 17 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone el mejor inicio de año de los últimos cuatro ejercicios, según el informe trimestral sobre Donación y Trasplantes publicado por la Consejería de Sanidad.

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Gracias a estas donaciones, Castilla y León obtuvo 129 órganos sólidos para trasplante, quince más que en el primer trimestre de 2025. Del total, 71 fueron riñones, 28 hígados, 22 pulmones, cinco páncreas y tres corazones. El mayor incremento se produjo en los pulmones, cuya donación aumentó un 37,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la actividad trasplantadora, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca realizó 18 trasplantes renales, cinco de ellos procedentes de donante vivo. Junto al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, es uno de los dos únicos centros autorizados por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo este tipo de intervenciones en la Comunidad.

El hospital salmantino también continúa consolidando su programa de trasplante pulmonar, autorizado por la Organización Nacional de Trasplantes en 2024 y puesto en marcha en 2025. Durante los tres primeros meses de este año se realizaron nueve trasplantes de pulmón, frente a los tres efectuados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, el programa de trasplante de páncreas-riñón del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró dos intervenciones durante el primer trimestre, una menos que en 2025.

El informe de la Consejería de Sanidad destaca además que Castilla y León acumula ya 2.837 donantes de órganos desde el inicio de los registros estadísticos, consolidando la evolución positiva de la donación y los trasplantes en la Comunidad.