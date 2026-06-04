Más de 59 millones para mantener los robots DA VINCI, a la espera del segundo para el hospital de Salamanca

Sanidad destinará más de 59 millones de euros para el mantenimiento necesario derivado de las intervenciones por el sistema de cirugía guiada por robot DA VINCI.

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Se trata de un gasto aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves, derivado de un contrato, con un plazo de ejecución de dos años, que pretende adquirir el material necesario para la correcta ejecución de intervenciones de cirugía realizadas mediante este robot.

Se trata de un sistema que ya está instalado en los once centros hospitalarios de Sacyl. Un robot que actúa “como mediador entre los movimientos manuales del cirujano y los instrumentos quirúrgicos, ofreciendo la ventaja de que así se logra una mayor precisión en el procedimiento quirúrgico y unas intervenciones menos invasivas para el paciente”, tal y como apunta la Junta.

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El contrato garantizará la disponibilidad de materiales necesario para el funcionamiento, mantenimiento y limpieza de los dispositivos.