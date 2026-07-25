La Guardia Civil garantiza la seguridad de la III Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23 a su paso por Salamanca

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha desempeñado un papel fundamental en el dispositivo de seguridad de la III Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23 durante su recorrido por la provincia de Salamanca.

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Los agentes garantizaron el correcto desarrollo de las etapas con salida en Santa Marta de Tormes y Peñaranda de Bracamonte, velando en todo momento por la seguridad de los 116 corredores participantes, así como de los equipos, la organización y los aficionados.