Los bomberos salmantinos salvan una rehala de perros durante el gran incendio de Ávila

Los bomberos de la Diputación de Salamanca protagonizaron uno de los momentos más delicados durante su intervención en el incendio forestal de Ávila al trabajar para proteger una vivienda en la que se encontraba una rehala de perros ante el avance de las llamas.

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Los efectivos salmantinos vivieron una situación complicada para evitar que el fuego alcanzara la zona donde permanecían los animales. La actuación permitió mantener a salvo a los perros y garantizar la seguridad del entorno mientras el incendio avanzaba.