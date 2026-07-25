Investigado un vecino de 77 años tras un incendio forestal causado presuntamente por una desbrozadora en Colmenar de Montemayor

Un hombre de 77 años ha sido investigado por agentes de la Guardia Civil del Puesto de Lagunilla como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras el fuego registrado el pasado 2 de julio en el término municipal de Colmenar de Montemayor.
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Según ha informado la Guardia Civil el incendio pudo haberse originado por el uso no autorizado de una desbrozadora que se encontraba en mal estado.
Asimismo, cabe recordar que dicho incendio afectó a 0,60 hectáreas de pastizal.