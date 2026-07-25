Una mujer y dos menores resultan heridos en una salida de vía en la A-66 a la altura de Guijuelo

Tres personas, una mujer adulta y dos menores de edad, han resultado heridas esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Guijuelo.
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El suceso se produjo en el kilómetro 388 de la vía, cuando un turismo se salió de la vía. El aviso llegó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 01:10 horas, solicitando asistencia para los ocupantes del vehículo, que presentaban dolores tras el impacto.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender a los heridos.