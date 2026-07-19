Cuatro personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas, sin que por el momento haya trascendido su estado, tras sufrir un accidente de tráfico en Aldehuela de la Bóveda en la mañana de este domingo.
Los hechos han ocurrido pasados unos minutos las 9:30 horas cuando, refieren fuentes oficiales, un turismo ha sufrido una salida de vía en la N-620, a la altura del kilómetro 274.
Producto del incidente, las primeras informaciones apuntaban a la existencia de una única víctima con contusiones, sin embargo, finalmente son cuatro los heridos que están siendo atendidos por los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para investigar las causas del siniestro y regular el tráfico de la zona.