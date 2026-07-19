La salida de vía de un coche en Aldehuela de la Bóveda se cobra cuatro heridos, dos de ellos menores

El suceso ha tenido lugar en la N-620, a la altura del kilómetro 274, por causas que están siendo investigadas

Cuatro personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas, sin que por el momento haya trascendido su estado, tras sufrir un accidente de tráfico en Aldehuela de la Bóveda en la mañana de este domingo.

Publicidad Publicidad

La salida de vía de un coche en Aldehuela de la Bóveda se cobra cuatro heridos, dos de ellos menores

Los hechos han ocurrido pasados unos minutos las 9:30 horas cuando, refieren fuentes oficiales, un turismo ha sufrido una salida de vía en la N-620, a la altura del kilómetro 274.

Producto del incidente, las primeras informaciones apuntaban a la existencia de una única víctima con contusiones, sin embargo, finalmente son cuatro los heridos que están siendo atendidos por los servicios de emergencia.

La salida de vía de un coche en Aldehuela de la Bóveda se cobra cuatro heridos, dos de ellos menores

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para investigar las causas del siniestro y regular el tráfico de la zona.