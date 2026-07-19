En caso de que una persona sufra un golpe de calor, se debe llamar inmediatamente al 112, trasladar al afectado a un lugar con sombra, quitarle la ropa para facilitar el enfriamiento y refrescarlo con agua fría o hielo

El 112 de Castilla y León ha publicado una serie de recomendaciones para ayudar a la población a proteger su salud durante una ola de calor y prevenir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

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El organismo recuerda que el exceso de calor puede provocar calambres por pérdida de sales, agotamiento con síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y sed intensa, además de deshidratación. En los casos más graves puede producirse un golpe de calor, caracterizado por una temperatura corporal superior a los 40 °C, mareos, convulsiones e incluso coma.

Para evitar estas situaciones, el 112 aconseja no salir durante las horas centrales del día, beber abundante agua y zumos de fruta sin esperar a tener sed, consumir comidas ligeras, reducir la actividad física y descansar en lugares frescos y ventilados. También recomienda utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse del sol con sombrero, gafas y crema solar, mantener la vivienda fresca y no dejar nunca a niños ni personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.