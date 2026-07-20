Fallece un menor de 13 años tras derrumbarse la fuente del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo

Un menor de 13 años ha fallecido durante la madrugada de este lunes, durante la celebración de la victoria de España en el mundial, tras el derrumbe de la conocida como fuente del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, según ha podido confirmar Salamanca24horas.

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Los hechos han tenido lugar pasadas las 00:30 horas cuando la infraestructura se ha derrumbado sobre las personas que se encontraban arremolinadas alrededor.

Tras recibir el aviso, el 112 de Castilla y León ha movilizado a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a personal sanitario de Sacyl.

A la llegada de lo servicios de emergencia, se ha trasladado a dos personas al centro de salud. Ha sido allí donde se ha confirmado el fallecimiento de una de las dos víctimas, un menor de 13 años.

Tras el suceso, el Centro Coordinador ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar apoyo a los familiares de la víctima.

Además, se ha confirmado que la otra persona herida en el mismo incidente presenta una fractura en una pierna.