Estabilizado el incendio forestal que llegó a nivel 1 en Monsagro

Un nuevo incendio ha azotado a la provincia de Salamanca. En esta ocasión ha sido en la localidad de Monsagro, donde se encuentran trabajando en el operativo una decenas de medios que incluyen vehículos terrestres y aéreos ante unas llamas que han arrancado a las 17:13 horas y que se han propagado rápidamente.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) A las 17:30 horas, se encontraban trabajando en el lugar dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y dos cuadrillas helitransportadas, además de dos helicópteros y otros dos agentes medioambientales. Asimismo, a parte del operativo de la Junta de Castilla y León, los bomberos de Ciudad Rodrigo se han desplazado hasta el lugar.

Se declara Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1⃣ en #Monsagro, #Salamanca, por:

• Pueden peligrar masas arboladas de > 30 ha

Más info en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/CuMPJhNQbW — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) July 20, 2026 El inminente peligro a que pudieran peligrar más de 30 hectáreas de masas arboladas ha obligado a que la Junta de Castilla y León declare el nivel de índice de Gravedad Potencial 1 hasta que se logren estabilizar las llamas y perimetrar la zona. Poco antes de las 18:00 horas, trabajaban en el lugar más de una quincena de medios.

Incendio De Nivel 1 En Monsagro Debido a Que Pueden Peligrar Masas Arboladas

Según han explicado fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS, el fuego se habría podido iniciar en una de las mesas de trabajo cerca de una de las obras que están teniendo lugar en la propia carretera, en la DSA-352, que une Serradilla del Arroyo con el Paso de los Lobos. Además de los medios de extinción de incendios, la Agrupación de Protección Civil de Serradilla del Arroyo también realiza labores de emergencia en el lugar.

A pesar de que se habría solicitado la presencia de la la Asociación de Trabajadores de las BRIF, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, finalmente han abortado misión.

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17:50 @BRIF_PINO activada para trabajar en #IFMonsagro #Salamanca



Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/52tlQwCHbY — ATBRIF (@AT_Brif) July 20, 2026 La Guardia Civil también se ha desplazado hasta el lugar manteniendo un dispositivo de seguridad con motivo del incendio forestal. Al originarse en la zona noroeste de la localidad monsagreña, en una zona próxima a las viviendas, se movilizaron rápidamente patrullas de la Benemérita para colaborar en las labores de protección y coordinación con el resto de servicios de emergencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) Según indicaba la propia alcaldesa de Monsagro, María Isabel Rodríguez Mateos, el incendio se habría controlado sobre las 18:15 horas, evitando que se pusiera en peligro el gran paraje natural salmantino. Eso sí, la Junta de Castilla y León mantiene el IGR-1. Eso sí, INFOCAL comunicaba a las 18:35 horas que el fuego estaba totalmente estabilizado.