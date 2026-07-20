Una mujer adulta y dos menores han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo en la calle Obispo Zarranz y Pueyo

Tres personas han resultados heridas tras ser atropelladas a primera hora de la tarde de este lunes en la localidad de Béjar.

Publicidad Publicidad

Se trata de dos menores y una mujer adulta que, según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, han resultados heridos tras ser golpeadas por el vehículo a la altura del número 20 de la calle Obispo Zarranz y Pueyo.

Esas mismas fuentes han informado que las tres personas se encontraban conscientes, pero necesitaban asistencia sanitaria, motivo por el que ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.

En este siniestro, ocurrido a las 14:10 horas, también han trabajado agentes de Policía Local y Nacional de Béjar.