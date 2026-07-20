Tres personas han resultados heridas tras ser atropelladas a primera hora de la tarde de este lunes en la localidad de Béjar.
Se trata de dos menores y una mujer adulta que, según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, han resultados heridos tras ser golpeadas por el vehículo a la altura del número 20 de la calle Obispo Zarranz y Pueyo.
Esas mismas fuentes han informado que las tres personas se encontraban conscientes, pero necesitaban asistencia sanitaria, motivo por el que ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.
En este siniestro, ocurrido a las 14:10 horas, también han trabajado agentes de Policía Local y Nacional de Béjar.
Cabe recordar que es el segundo atropello registrado en Béjar en la jornada de este lunes, puesto que una mujer de avanzada edad (de la que todavía no se han facilitado más datos) fue golpeada por un turismo en el entorno de la Estación de Autobuses de Béjar.