Mensajes de dolor y apoyo a la familia por la muerte de Adrián Ibarra, el niño fallecido este lunes en Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de Adrián Ibarra, un niño de 13 años que perdió la vida en la madrugada de este lunes durante las celebraciones del Mundial. La noticia ha provocado numerosas muestras de dolor y apoyo hacia la familia del menor por parte de vecinos y personas cercanas en las redes sociales.

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El trágico suceso tuvo lugar cuando el menor se encontraba en la zona de la fuente del Árbol Gordo, cuya infraestructura cedió mientras varias personas estaban sobre ella. En ese momento, otro grupo de personas se encontraba concentrado en la parte inferior de la fuente.

Además del fallecimiento del menor, otras dos personas resultaron heridas. Una de ellas sufrió una fractura en una pierna, mientras que la otra presentó heridas de carácter leve. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron evitar el fatal desenlace.

La tragedia ha dejado un profundo sentimiento de tristeza en Ciudad Rodrigo, donde vecinos y autoridades han trasladado su apoyo a la familia de Adrián en estos momentos de dolor.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha mostrado su dolor y las condolencias durante esta madrugada en redes sociales, indicando el sentir de toda una ciudad que siente la pérdida del niño, además de trasladar que acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor: "Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense. El Ayuntamiento espera también la pronta recuperación de otras personas que se han visto afectadas por el suceso. En señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días”.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, no se ha olvidado de trasladar su pésame y sus condolencias a la familia mirobrigense durante la rueda de prensa que ha realizado en la mañana de este lunes, 20 de junio.

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El Ayuntamiento de Béjar no ha querido olvidarse de la tragedia ocurrida en Ciudad Rodrigo: “Hoy más que nunca Béjar está con Ciudad Rodrigo. Nos unimos a vuestro dolor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Excmo. Ayuntamiento de Béjar (@aytobejar) El Ciudad Rodrigo CF ha trasladado su dolor por la pérdida de su joven canterano. “No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente”, señaló el club en un mensaje difundido tras conocerse la tragedia.

Desde la entidad añadieron un mensaje de despedida para el joven: “Descanse en paz, Adrián”.

No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente.



Descanse en paz, Adrián pic.twitter.com/FaB0BPuEoE — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) July 20, 2026 Unionistas de Salamanca CF ha sido otro de los clubes que se ha sumado al pésame por el joven mirobrigense: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven seguidor en Ciudad Rodrigo en las celebraciones por la consecución del Mundial. Descanse en paz".

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven seguidor en Ciudad Rodrigo en las celebraciones por la consecución del Mundial.



Descanse en paz. — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) July 19, 2026 El Salamanca CF UDS se ha sumado a las muestras de dolor tras conocer de madrugada la muerte del niño: “Lamentamos profundamente las noticias que nos llegan desde Ciudad Rodrigo, donde ha fallecido un niño en la celebración del Mundial. Enviamos un abrazo enorme a familiares y vecinos del municipio. Descanse en paz”.

Lamentamos profundamente las noticias que nos llegan desde Ciudad Rodrigo, donde ha fallecido un niño en la celebración del Mundial. Enviamos un abrazo enorme a familiares y vecinos del municipio.



Descanse en paz. — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) July 19, 2026 Del mismo modo, Avenida también ha sido otra de las instituciones deportivas que han trasldado sus ánimos a la familia: "Nuestros pensamientos están con toda la familia de Adrián, amigos y compañeros. DEP".