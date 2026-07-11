“Siega Verde tiene un estado crítico de conservación debido a los cambios climáticos y la intervención humana”

En el límite con Portugal, Salamanca esconde el yacimiento de arte rupestre al aire libre más importante de España. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1998 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, el yacimiento sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de los salmantinos. Olivia Rivero, investigadora principal del Proyecto de Intervención Arqueológica de Siega Verde explica que, en un principio, este proyecto fue diseñado para intervenir en el enclave y ha evolucionado gracias a una iniciativa de la junta que incorpora la monitorización del estado de conservación del yacimiento y la parametrización de los factores que intervienen en su degradación medioambiental.

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¿En qué situación de conservación se encuentra el yacimiento de Siega Verde en este momento?

El estado es variable en función de las distintas zonas de yacimiento, pero en general podemos decir tiene un estado muy comprometido o casi crítico de conservación debido a los cambios ambientales producidos, por una parte, por el cambio climático y por otra parte por la intervención humana, sobre todo por la regulación del régimen hídrico del río Águeda, el vallado,... ha habido una serie de factores que han intervenido en que actualmente la vegetación en Sierra Verde haya cambiado drásticamente con respecto a cómo ha sido a lo largo de la historia de yacimiento. Se han desarrollado masivamente las herbáceas, los árboles y los líquenes y la vegetación pues tiene un carácter muy destructivo para las rocas decoradas.

Y ante ese panorama, ¿cómo se trabaja en el yacimiento?