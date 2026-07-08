El REI 11 sí podrá participar en el izado de bandera de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha comunicado que el Ministerio de Defensa ha reconsiderado su decisión inicial y ha autorizado la celebración del izado de bandera con desfile militar del REI 11 de Salamanca el próximo 10 de julio en la localidad. Se trata de un acto importante para la ciudad que se celebrará durante el homenaje al general Herrasti en las Jornadas Napoleónicas.

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Esta ceremonia, impulsada conjuntamente entre el Ejército y el Ayuntamiento, constituye uno de los momentos más significativos de la programación, al poner en valor la historia de Ciudad Rodrigo y su estrecho vínculo con la cultura de defensa, aseguran desde el Ayuntamiento que destaca la importancia de la ciudad como referente histórico de la Guerra de la Independencia. Además, añaden que el acto contribuye a difundir entre vecinos y visitantes el papel de la plaza mirobrigense en la historia de España y de la provincia de Salamanca.