El alcalde le ha pedido que reconsidere la presencia del ejército en los actos de la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, mostrándole que reconsidere la no autorización de participación militar en el acto central de las Jornadas Napoleónicas en Homenaje de Herrasti.

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En su carta, el Ayuntamiento expresa su decepción ante la no autorización, a pesar de que los trámites se estaban desarrollando de igual forma que en años anteriores, para una parada militar que se realiza dentro de las Jornadas Napoleónicas desde 2021, aunque la participación militar es una constante desde los actos de conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo en el año 2010.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo considera que la no autorización de un acto importante para un municipio requiere de una explicación política. Por este motivo, son a los cargos políticos a los que le pedidos una explicación y reconsideración de la decisión, elevando la petición a la propia ministra.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo destaca las buenas relaciones que ha habido siempre con los diferentes Ejércitos y las iniciativas de promoción de la cultura de defensa en nuestro municipio, que han sido modélicas, y siempre reconocidas por el Ayuntamiento, por lo que esta no autorización no se comprende.

“Ciudad Rodrigo mantiene una profunda vinculación histórica con el Ejército y con la memoria de la Guerra de la Independencia. El Homenaje a Herrasti recuerda la defensa de la ciudad durante el sitio de 1810 y la figura del gobernador Andrés Pérez de Herrasti, en un acto que forma parte de la identidad histórica, cultural y patrimonial de nuestra ciudad”, señala Marcos Iglesias, al tiempo que traslada a la ministra que “desde las conmemoraciones del Bicentenario, en 2010, la participación del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 de Salamanca ha contribuido a dotar al acto de solemnidad, continuidad institucional y sentido histórico. Su presencia no se entiende únicamente como una participación protocolaria, sino como parte esencial de un homenaje compartido entre la ciudad, sus instituciones y las Fuerzas Armadas”.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se solicita a la ministra de Defensa que valore la posibilidad de reconsiderar la no autorización para la participación militar en el Homenaje a Herrasti. En caso de que dicha participación no pudiera finalmente autorizarse por razones operativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza, agradeceríamos que se nos trasladaran formalmente por escrito los motivos concretos, con el fin de poder informar adecuadamente.

Las Jornadas Napoleónicas y el Homenaje a Herrasti han evolucionado desde una conmemoración histórica centrada en el Bicentenario de 1810 hacia un evento cultural estable, con identidad propia dentro del calendario municipal. Su importancia para Ciudad Rodrigo se resume en cuatro claves.

Primero, recuperan la memoria de uno de los episodios decisivos de la historia local: el sitio de 1810, la defensa de la plaza y la figura del general Andrés Pérez de Herrasti. La ciudad no celebra una derrota, sino la resistencia de una población y de una plaza fuerte que desempeñó un papel estratégico en la Guerra de la Independencia.

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Segundo, convierten el patrimonio militar y amurallado en recurso cultural vivo. Las murallas, la Plaza de Herrasti, el Castillo, el Palacio de los Águila, la Catedral, las rutas urbanas y los espacios públicos se reinterpretan cada año mediante visitas, recreaciones, exposiciones, teatro, música y actividades familiares.

Tercero, refuerzan la posición de Ciudad Rodrigo como ciudad histórica de frontera. La conexión con Almeida, la Red Salmantina de Patrimonio Napoleónico y la presencia de instituciones militares y culturales proyectan el relato mirobrigense más allá del ámbito local.