Ocho de cada diez estudiantes supera la PAU en la convocatoria extraordinaria de la Universidad de Salamanca

El 82,06% de los estudiantes presentados a la convocatoria extraordinaria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario de Salamanca ha obtenido la calificación de “apto”, según informó la responsable Técnico de Organización y Desarrollo de las Pruebas de Acceso de la Universidad de Salamanca, Eva Lahuerta, tras analizar los datos oficiales.

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Desde este 7 de julio, los alumnos que se han presentado a la prueba pueden consultar sus calificaciones en la web https://www.usal.es/calificaciones-consulta-y-revision-examenes

Según los datos presentados por al USAL, de los 457 alumnos y alumnas que realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 375 (82,06%) y 82 no superaron los ejercicios (17,94%). De los calificados como “aptos”, 10 consiguieron alcanzar el sobresaliente, 37 obtuvieron un notable y 328 lograron la calificación de aprobado. La nota media se sitúa en 5,92.

Los resultados por campus indican que en Ávila se presentaron un total de 123 jóvenes, de los cuales 98 (79,67%) obtuvieron la calificación de “apto” (94 aprobados y 4 notables) con una media de 5,70. Los jóvenes que resultaron “no aptos” fueron 25 (20,33%).

En Salamanca el número de estudiantes que realizaron las pruebas ascendió a 239, de los que 212 (88,70%) resultaron “aptos” (180 aprobados, 26 notables y 6 sobresalientes) con una nota media de 6,07. Un total de 27 jóvenes resultaron “no aptos” (11,30%).

Finalmente, en el campus de Zamora se presentaron a los ejercicios 95 estudiantes, de los cuales 65 (68,42%) obtuvieron la calificación de “apto” (94 aprobados y 4 notables) con una nota media de 5,84. Los jóvenes “no aptos” fueron 30 (31,58%).

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