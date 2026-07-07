El Centro de Lengua Árabe de Salamanca, el espacio que unirá el mundo arábigo con el resto del planeta

El Centro de Lengua Árabe se inauguró el pasado mes de abril con la intención clara de unir dos culturas, la occidental y la del mundo arábigo. Como ya destacó en su presentación el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el árabe “es una de las grandes lenguas y vehículos de la sociedad”, por lo que se ha creado este espacio para expandir y abrir al mundo la Universidad de Salamanca, uno de los grandes retos que se propuso el máximo representante de la institución académica.

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En la presentación estuvieron presentes AMuhammad Safi al-Mustaghanmy, director de la Academia de la Lengua Árabe de Sharjah, y Mohammed Khalaf, consejero del Emir de Sharjah y director de la Autoridad de Medios de Radio Televisión de Sharjah, destacando también que el lugar servirá como encuentro de diálogo para profesores, ciudadanos y curiosos.