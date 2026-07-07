La UPSA acoge sus jornadas de formación y reflexión sobre la enseñanza de la Religión

La Escuela de Verano ‘La enseñanza de la Religión: identidad, competencia y diálogo cultural’, organizado por la Conferencia Episcopal Española y la Facultad de Teología de la UPSA, ha sido inaugurada este lunes.

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Así, el curso reúne desde el pasado lunes hasta este miércoles en Salamanca a un centenar de profesores de Religión y delegados de educación, en un encuentro de formación, reflexión y trabajo colaborativo, "centrado en la identidad de la asignatura, el desarrollo profesional docente, la mentoría y la formación permanente", tal y como explican desde la UPSA.

A dicha inauguración asistieron el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, monseñor Alfonso Carrasco Rouco; el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama; el decano de la Facultad de Teología, Román Á. Pardo Manrique; y el director de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Antonio Roura.

En su intervención, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura defendió, según explican desde la USAL, que los profesores de Religión están llamados a desempeñar un papel protagonista ante los retos de nuestro tiempo, inspirándose en el legado de la Escuela de Salamanca.

Monseñor Carrasco Rouco, por su parte, subrayó que “la calidad de la enseñanza religiosa depende decisivamente del profesor” y recordó que “no se puede cuidar la ERE sin atender a quienes la hacen posible”. Insistió, además, en que la misión educativa “no se reduce a la mera transmisión de contenidos”, sino que exige una sólida identidad creyente, competencia teológica y pedagógica, así como una relación de confianza con los alumnos, porque “la verdad es la meta y la relación personal la guía para alcanzarlo”.