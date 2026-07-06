El Espacio de Arte Experimental de Fonseca acoge una muestra multidisciplinar con 700 dibujos en stop-motion

El Espacio de Arte Experimental de Fonseca ha inaugurado la exposición “De tripas, corazón”, del artista Álex Bow, la cual se podrá visitar hasta el próximo 2 de agosto. Al acto de presentación asistieron Elena Vicente, técnico del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, y Beatriz Castela, vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales, acompañando al autor.
La muestra explora el poder del arte para unir voces y diluir la autobiografía en una experiencia comunitaria. Según detalló el propio Bow, las obras emplean símbolos compartidos en torno a la metamorfosis y los cambios del cuerpo, buscando transformar las vivencias individuales en un testimonio colectivo y en primera persona del plural.