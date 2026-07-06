Pedro Martínez asumirá el cargo de coordinador municipal del Ayuntamiento de Murcia

El que hasta la mañana de este lunes ejercía como concejal de Promoción económica, comercio, mercados y juventud del Ayuntamiento de Salamanca , Pedro Martínez Córdoba, asumirá el cargo de coordinador municipal del Ayuntamiento de Murcia, tras ser elegido por la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, para reforzar la dirección política y administrativa del Consistorio murciano.

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Así lo ha informado el medio local La Opinión de Murcia, refiriendo que el nombramiento responde a la voluntad de la regidora de incorporar a una persona de su confianza para afrontar la segunda mitad del mandato con una estructura de gestión más reforzada.