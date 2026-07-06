Pedro Martínez asumirá el cargo de coordinador municipal del Ayuntamiento de Murcia

El que hasta la mañana de este lunes ejercía como concejal de Promoción económica, comercio, mercados y juventud del Ayuntamiento de Salamanca , Pedro Martínez Córdoba, asumirá el cargo de coordinador municipal del Ayuntamiento de Murcia, tras ser elegido por la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, para reforzar la dirección política y administrativa del Consistorio murciano.
Así lo ha informado el medio local La Opinión de Murcia, refiriendo que el nombramiento responde a la voluntad de la regidora de incorporar a una persona de su confianza para afrontar la segunda mitad del mandato con una estructura de gestión más reforzada.
Por ahora, señala el citado medio, habrá que esperar para conocer las competencias concretas del cargo puesto que, añaden, es de nueva creación.