El Ayuntamiento de Salamanca reabrirá este miércoles, 8 de julio, el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.
Una reapertura que llega después de que el 22 de junio se tuviera que suspender la actividad presencial al estropearse el sistema de climatización y, por ello, hacer muy complicada la estancia en el centro, dadas las altas temperaturas.
En ese sentido, este lunes el Consistorio ha notificado a través de un comunicado que el CMI volverá a estar operativo a partir del miércoles para proseguir su actividad habitual en horario de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.
De esta forma, estas instalaciones municipales dependientes del Ayuntamiento de Salamanca volverán a prestar todos sus servicios de manera habitual.