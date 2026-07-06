La Junta presenta las subvenciones destinadas al Programa Público Mixto de Empleo-Formación

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este lunes la convocatoria de subvenciones, financiadas con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinadas a la financiación del Programa Público Mixto de Empleo-Formación en Castilla y León. Esta convocatoria se une a las subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo, también presentadas durante la mañana de este lunes.

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Ambas convocatoria, tal y como informa la Junta, movilizan conjuntamente más de 33,2 millones de euros destinados a impulsar el empleo, mejorar la cualificación profesional y favorecer la creación de nuevos proyectos empresariales en la Comunidad.

La convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del Programa Público Mixto de Empleo-Formación en Castilla y León para el ejercicio 2026-2027, por su parte, cuenta con un presupuesto de 23.254.803,00 euros, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027, pudiendo ampliarse hasta en un 200 % adicional en función de las disponibilidades presupuestarias.

Tal y como informan desde la Junta, este programa tiene como principal objetivo mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Castilla y León, combinando la cualificación profesional con la práctica laboral, a través de iniciativas públicas que respondan a las necesidades del mercado de trabajo.

Así, entre las actividades preferentes se encuentran la recuperación y promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la atención sociosanitaria, la rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías renovables, así como aquellas vinculadas a la prevención de incendios y a la recuperación de zonas afectadas por los mismos.

En cuanto a las personas con acceso a este programa, tienen carácter prioritario los jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación, las personas mayores de 52 años y las personas desempleadas de larga duración, con especial atención a quienes hayan agotado sus prestaciones por desempleo y a las personas en riesgo de exclusión social. Asimismo, se garantizará, si las características del programa lo posibilitan, que al menos el 50 % de las personas participantes sean mujeres.

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La subvención, por su parte, se calculará sumando los costes de formación y funcionamiento de la acción formativa (5,67 euros por hora y participante) y los costes salariales y de Seguridad Social de las personas participantes (1.584,58 euros por participante y mes), durante toda la duración del proyecto.