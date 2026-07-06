El director de Dehesa de los Canónigos fallecido en el accidente de Palencia, Iván Sanz, cursó un MBA en Salamanca

El fallecimiento de Iván Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, en el accidente de tráfico registrado este domingo en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, Palencia, deja también un vínculo con Salamanca. El empresario vallisoletano completó parte de su formación en la ciudad al cursar un Máster MBA en la Escuela Europea de Negocios de Salamanca, tras estudiar Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Valladolid.

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Sanz Cid, nacido el 21 de abril de 1978, inició su trayectoria profesional en 2001 tras una etapa en Estados Unidos, incorporándose al proyecto familiar en Dehesa de los Canónigos. En 2007 asumió la dirección del plan estratégico de internacionalización de la bodega, impulsando la comercialización de sus vinos en una veintena de países. Además, se encargó de la explotación agrícola de la finca y de la viticultura de sus viñedos, hasta convertirse en director general y máximo responsable de Comunicación y Asuntos Públicos de la empresa.