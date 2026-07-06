Un hombre resulta herido en la cabeza al ser agredido por otro en el municipio de Santa Teresa

Durante la madrugada de este lunes ha tenido lugar una agresión en el municipio de Santa Teresa, integrado en la comarca de Tierra de Alba.

Al parecer, según ha podido saber Salamanca24horas, un varón de unos 70 años ha resultado herido al ser agredido por otro hombre. Tuvo que ser trasladado al hospital de Salamanca.

El suceso tuvo lugar cerca de las doce y media de la noche en la calle Lope de Vega, junto al frontón, hasta donde acudió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima que presentaba una brecha en la cabeza, según figura en el parte del incidente del 1-1-2 de Castilla y León. También se dio aviso a la Guardia Civil.