Cortado el acceso al Área de Servicio de La Pedresina tras la salida de vía de un camión que transportaba paja. Guardia Civil de Salamanca

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se han registrado heridos

El ramal de acceso al Área de Servicio de La Pedresina permanece completamente cortado al tráfico después de la salida de vía de un camión, este lunes ,sobre las 14.00 horas.

Publicidad Publicidad

Como consecuencia del siniestro, parte de la carga de paja que transportaba el vehículo ha quedado esparcida sobre la calzada, lo que ha obligado a interrumpir totalmente la circulación en este acceso para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de retirada del material.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca, que regulan la incidencia y velan por la seguridad de la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se han registrado heridos.