El ramal de acceso al Área de Servicio de La Pedresina permanece completamente cortado al tráfico después de la salida de vía de un camión, este lunes ,sobre las 14.00 horas.
Como consecuencia del siniestro, parte de la carga de paja que transportaba el vehículo ha quedado esparcida sobre la calzada, lo que ha obligado a interrumpir totalmente la circulación en este acceso para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de retirada del material.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca, que regulan la incidencia y velan por la seguridad de la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se han registrado heridos.
El corte del ramal se encuentra debidamente señalizado por el servicio de mantenimiento de la vía. Según las previsiones, la incidencia podría prolongarse entre tres y cuatro horas, mientras se completan los trabajos de limpieza y se restablecen las condiciones de seguridad para la circulación.