El falso abrazo que acaba en robo: la Guardia Civil de Salamanca pide extremar la precaución tras los últimos casos registrados en la provincia

La Guardia Civil de Salamanca ha intensificado la labor de prevención frente a los robos cometidos mediante el conocido método del “abrazo cariñoso”, una modalidad de hurto que ha vuelto a situarse en el foco tras los últimos casos registrados en la provincia de Salamanca.

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Uno de los últimos episodios tuvo como escenario Castellanos de Villiquera, donde la investigación ha culminado con la detención en Cáceres de la presunta autora del hurto. Este caso se suma al denunciado semanas antes en Los Santos, donde una vecina fue víctima de esta técnica tras ser abordada por una mujer que simuló un gesto de afecto mientras un cómplice la esperaba en un vehículo para emprender la huida y los ocurridos en Sancti-Spíritus, Vitigudino y la zona de Peñaranda de Bracamonte.

Lo cierto es que, lejos de tratarse de hechos aislados, Salamanca acumula meses de episodios similares por lo que la prevención, mientras de forma paralela continúan las investigaciones para esclarecer estos sucesos, es fundamental.

Según explica la Guardia Civil de Salamanca, los delincuentes acostumbran a acercarse a la víctima con un pretexto aparentemente inofensivo, como pedir una dirección, solicitar ayuda o iniciar una conversación casual.

Cartel Informativo Guardia Civil Abrazo Cariñoso

Tras generar un clima de confianza, aprovechan un abrazo o cualquier otro contacto físico para sustraer cadenas, anillos, relojes, dinero u otros objetos de valor sin que la víctima llegue a percatarse en ese instante. Acto seguido, abandonan el lugar con rapidez, en muchas ocasiones con la ayuda de un cómplice que les espera en un vehículo.

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Entre las recomendaciones figura desconfiar de desconocidos que invadan el espacio personal, evitar exhibir joyas u objetos de valor, mantener una distancia de seguridad con personas que se aproximen de forma insistente y extremar las precauciones en las inmediaciones de entidades bancarias, aparcamientos y zonas comerciales.

Asimismo, la Guardia Civil insiste en que, si alguien intenta abrazar o tocar a otra persona sin motivo, lo recomendable es alejarse inmediatamente y vigilar las pertenencias.