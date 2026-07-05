Una Fuga de gas en un restaurante de Villamayor moviliza a los bomberos

Una fuga de gas en un restaurante situado en la avenida Río Tormes, en Villamayor, ha movilizado este domingo por la noche a los servicios de emergencia.

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El aviso se ha recibido sobre las 21:30 horas, momento en el que se han desplazado hasta el lugar efectivos de Bomberos de la Diputación, que han procedido a cortar el suministro y asegurar la zona. También han acudido técnicos de la compañía suministradora de gas para revisar la instalación.

Tras comprobar que se trataba de una fuga, los bomberos han llevado a cabo labores de ventilación del local para eliminar la acumulación de gas.