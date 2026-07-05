La ola de calor deja casi 40 grados en Saelices el Chico este domingo

La ola de calor continúa dejando temperaturas muy elevadas en la provincia de Salamanca, donde la localidad de Saelices el Chico ha alcanzado este domingo los 39,6 grados, según los datos de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El municipio se ha situado entre los puntos más calurosos de Castilla y León.

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El episodio de altas temperaturas se mantendrá también este lunes, cuando toda la provincia de Salamanca estará bajo aviso por calor, con previsión de valores que volverán a situarse en niveles muy elevados, especialmente en el suroeste provincial.

A nivel autonómico, la segunda jornada de la ola de calor ha vuelto a superar los 40 grados en distintos puntos de Castilla y León. La máxima regional se ha registrado en Candeleda (Ávila), con 41,6 grados a las 17:40 horas.