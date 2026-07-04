La Vellés abre el plazo de inscripción para participar en la IV Feria Popular de Productos de La Armuña

El Ayuntamiento de La Vellés ha abierto el plazo de inscripción para participar en la IV Feria Popular de Productos de La Armuña, una cita que se celebrará el próximo 1 de agosto de 2026 en la Plaza Alcalde Carlos Lobato y que volverá a reunir a productores, comercios y empresas de la comarca.

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Consolidada como uno de los eventos de referencia para la promoción del producto local y el comercio de proximidad, la feria busca ofrecer a los expositores un espacio donde dar a conocer sus productos, establecer nuevos contactos comerciales y acercarse al público en un ambiente festivo.

La programación incluirá música en directo, talleres, degustaciones y actividades culturales para todos los públicos. Además, el Ayuntamiento reconocerá el trabajo de los participantes con tres galardones, mejor trayectoria empresarial, mejor stand y mejor producto.