¿Cuánto recauda Hacienda en Salamanca? Ya supera los 326 millones de euros este año

La Agencia Tributaria ha recaudado 326,17 millones de euros en Salamanca entre enero y mayo de este año. La cifra supone un aumento de 29,7 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025, lo que se traduce en un crecimiento del 10 por ciento de los ingresos del Estado en la provincia.

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El impuesto que más dinero aporta sigue siendo el IRPF, el que pagan los trabajadores y pensionistas a través de sus nóminas y prestaciones. Hasta el mes de mayo, Hacienda había ingresado 167,4 millones de euros por este concepto, 17 millones más que hace un año. Este crecimiento se explica por el incremento del empleo y por la subida de los salarios y las pensiones registrada en los últimos años.

También crece la recaudación por el IVA. En los cinco primeros meses de 2026, la Agencia Tributaria ingresó 120,9 millones de euros, un 8,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.