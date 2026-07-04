La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad recibe el Premio Vida y Merced 2026

La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad ha recibido el galardón de Premio Vida y Merced 2026, un reconocimiento que ha alcanzado este 2026 su quinta edición y donde el jurado lo componen la comunidad de Padres Mercedarios de Salamanca, AVESAL, la Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, la Esclavitud Mercedaria y las entidades vecinales vinculadas a las fiestas de Nuestra Señora de la Merced.

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Así pues, según ha destacado la propia hermandad, ha reconocido “la constante labor evangelizadora y solidaria de la Hermandad Franciscana, así como su firme compromiso con la realidad de los cristianos perseguidos y con la presencia cristiana en Tierra Santa”.

Por otro lado, en el galardón se ha valorado “el trabajo de sensibilización, formación y apoyo a las comunidades cristianas que permanecen en los lugares donde nació el Evangelio, acercando esta realidad a la sociedad salmantina”.