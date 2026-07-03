Intentan estafar a salmantinos suplantando a DIGI y comunicando cortes de servicios de 60 a 90 días

Las estafas vuelven a llegar a Salamanca, en esta ocasión suplantando a una de las compañías más consagradas en la capital del Tormes, a DIGI. La compañía rumana que lleva años ofreciendo los servicios de móvil y fibra está siendo utilizada para estafar a personas salmantinas, indicando que el servicio de internet sufrirá cortes de 60 a 90 días.

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Tras comunicar esto, ofrecen una serie de alternativas, entre ellas un nuevo router inalámbrico que llegaría a casa con una velocidad de 300 MB. De este modo, intentan que salmantinos y salmantinas caigan en esta estafa y así ofrecer los servicios de otras compañías.

SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con diferentes tiendas físicas, además de Atención al Cliente de DIGI, explicando los mismos que es un fraude que se está dando en diferentes puntos de la provincia. Además, han recordado que tras recibir esta llamada, lo más probable es que vuelvan a llamar, por lo que lo mejor sería bloquear este número de teléfono para que no vuelvan a intentar estafar.