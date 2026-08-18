El Gobierno publica una guía nacional para armonizar los protocolos contra el acoso en los colegios

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado en su web la Guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso. El documento busca unificar criterios y ofrecer pautas operativas comunes a las comunidades autónomas para responder con eficacia ante estas situaciones en todos los centros educativos de España.

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Presentada por la ministra Milagros Tolón ante la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, la guía ya está disponible para su descarga gratuita. Según la titular del ministerio, el texto prioriza la prevención, la detección precoz y la reparación del daño, incorporando un enfoque inclusivo para proteger al alumnado más vulnerable.