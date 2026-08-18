Gomecello celebra sus fiestas con ocho días repletos de actividades

Gomecello está metido de lleno en sus días grandes del año, las fiestas en honor a la Virgen de la Esperanza. Para ello, han organizado un total de ocho días en los que las actividades no cesarán, habiendo comenzado ya este lunes, 17 de agosto, con una actuación del grupo Triple Band, hasta un concurso de playback que cerrará sus días grandes.

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Además, antes de dar el pistoletazo de salida con el esperado pregón a cargo de la Asociación de Mayores Santiago Apóstol, este martes, 18 de agosto, en la plaza del pueblo se podrá disfrutar de la película "Coartadas" desde las 22:30 horas. Además, para el miércoles y para calentar motores, se ha organizado una Disco Party familiar a partir de las 22:30 horas.

Como es lógico, las peñas se darán cita por las calles del municipio charro, además de disfrutar de mucha música, grandes comidas y diferentes actividades destinadas a que el público participe y haga gala de sus deseadas fiestas. Como en toda fiesta patronal, también dedicarán varios días para honrar a la Virgen de la Esperanza. A continuación, la programación completa:

Jueves, 20 de agosto

22:00 h. Comenzamos recorriendo calles y peñas con Charanga La Escala.

23:30 h. Presentación y desfile de peñas disfrazadas. Echadle imaginación y a divertirse tod@s en esta reunión de peñas. Elige una canción para desfilar.

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00:00 h. Llega el pregón de fiestas. Pregonero: Asociación de Mayores Santiago Apóstol y su Himno de Gomecello.

00:00 h. Este año estarán en Gomecello el jueves. Seguro que disfrutaremos como siempre. Espectáculos Benítez presenta en Camión Escenario “Fiesta en Noche de Verano” (Fiesta ininterrumpida). Verbena con Armando. (Pasodobles, Rumbas, Merengue…).

Disco Vivaldi. Latidos de Rumba, Go-Gos, Fiesta total.

Viernes, 21 de agosto

12:30 h. Mayores y pequeños disfrutaremos con los cabezudos acompañados por la música de Charanga La Escala.

15:00 h. En el Colegio: Rica, Rica. Paella popular a cargo de Miguel El Gamba y su equipo.

Nota: Venta de Tikets en el Ayuntamiento-Comercio y Bar. Precio: 2 euros.

16:30 h. A refrescarse tod@s en los juegos de agua. Lugar: Centro de Salud.

18:00 h. En la Ofrenda Floral y Oración, homenajeamos a nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza.

20:30 h. Desde Valladolid llega una gran voz. Música para escuchar y bailar Fran Pahino.

00:00 h. Gran Verbena Popular a cargo de una Gran Orquesta. Llega a Gomecello Orquesta S.M.S.

04:30 h. Y después de la Orquesta, si todavía tienes ganas de Fiesta, terminaremos el Viernes con Disco Móvil.

Sábado, 22 de agosto

12:30 h. Repique de campanas.

13:00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza con la participación del Coro Parroquial de Gomecello y “El Salao”.

13:30 h. Procesión por las calles del Pueblo acompañando a nuestra Patrona.

17:00 h. Todos los niñ@s y algún mayor disfrutarán del Parque Infantil (Lugar: Zona del Colegio).

20:30 h. Espectáculo de Magia para tod@s en la Plaza. Mago Fernando Espi.

00:00 h. Verbena Popular con una excelente formación. Orquesta Tucan Brass.

04:30 h. Al finalizar la música de la orquesta, continuaremos con Disco-Móvil.

Domingo, 22 de agosto

12:30 h. Repique de campanas.

13:00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza con la participación del Coro Parroquial de Gomecello y “El Salao”.

18:00 h. Hasta 100 participantes en el juego por equipos más divertido. “Combates” emocionantes y aventura asegurada en el Laser Combat.

22:30 h. Los amantes de la Música Pop desde los 80 hasta hoy tienen una cita en Gomecello. Los Secretos, Nacha Pop, Hombres G, Radio Futura, Fito… “Distrito Pop”.

00:00 h. Continúa la Fiesta con Discoteca Móvil.

Lunes, 24 de agosto

17:00 h. En Camión Escenario, Música, Zumba, Alegría… La Fiesta del Color y la Amistad. Ven con Camiseta Blanca y, si quieres, también Gafas, para disfrutar de este gran espectáculo…

“The Color Fest”. Y para terminar… “Fiesta de Espuma”. ¡¡No te lo puedes perder!!

20:30 h. Y después de siete días de Fiesta, llega el “hasta el año próximo”. Y qué mejor forma de casi terminar que reuniéndonos tod@s en la Plaza. Tráete algo para comer y beber, compartamos simplemente la alegría de seguir por aquí.

22:00 h. I Concurso de Play-Back. Imita a tu cantante favorito y siéntete ARTISTA por un rato. (Solicita Información). Y después de la Entrega de Premios a los Ganadores, remataremos con música para todos a cargo de Armando.