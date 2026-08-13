El Ayuntamiento de La Vellés renueva su flota municipal con un vehículo 100 % eléctrico

El Ayuntamiento de La Vellés ha dado un nuevo paso en la modernización de sus recursos con la incorporación de una furgoneta Peugeot e-Expert 100 % eléctrica. Este nuevo vehículo llega para sustituir a la antigua furgoneta municipal, la cual es retirada del servicio tras años de trabajo continuo en el municipio.

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La recién adquirida furgoneta cuenta con un motor de 100 kW, equivalente a 136 CV, y está equipada con una batería de 75 kWh. Esta configuración proporciona la potencia y la autonomía necesarias para respaldar las labores diarias de los operarios municipales. Entre las tareas asignadas se encuentran el mantenimiento de calles y jardines, el transporte de materiales y diversas intervenciones en las instalaciones del pueblo.