El Ayuntamiento de La Vellés renueva su flota municipal con un vehículo 100 % eléctrico

El Ayuntamiento de La Vellés ha dado un nuevo paso en la modernización de sus recursos con la incorporación de una furgoneta Peugeot e-Expert 100 % eléctrica. Este nuevo vehículo llega para sustituir a la antigua furgoneta municipal, la cual es retirada del servicio tras años de trabajo continuo en el municipio.
La recién adquirida furgoneta cuenta con un motor de 100 kW, equivalente a 136 CV, y está equipada con una batería de 75 kWh. Esta configuración proporciona la potencia y la autonomía necesarias para respaldar las labores diarias de los operarios municipales. Entre las tareas asignadas se encuentran el mantenimiento de calles y jardines, el transporte de materiales y diversas intervenciones en las instalaciones del pueblo.
Con esta adquisición, el municipio avanza hacia un modelo de movilidad de cero emisiones locales y desplazamientos más silenciosos. Asimismo, la transición a la tecnología eléctrica busca optimizar la eficiencia operativa del ayuntamiento mediante la reducción de los costes asociados al combustible y al mantenimiento del vehículo.