Una oleada de robos en parques solares y viviendas pone en alerta a las comarcas de La Armuña y Peñaranda

Una oleada de robos ha sacudido por completos dos comarcas hermanas de la provincia de Salamanca, por un lado, La Armuña, donde se han producido varios robos tanto en Pitiegua como en el Pedroso de la Armuña, y por otro lado, la comarca de Peñaranda, siendo una de las localidad afectadas ha sido Poveda de las Cintas.

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A mediados de julio, Nunci Poveda, alcaldesa de El Pedroso de la Armuña, avisaba a través de las redes sociales sobre un grupo de jóvenes que habrían entrado en un parque solar situado cerca del cementerio del municipio armuñés en el que habrían arrancado cableado, unos hechos que los dueños del lugar no dudaron en denunciar a la Guardia Civil.

Ante esto, la regidora de la localidad salmantina no duda en avisar a sus vecinos sobre la necesidad de estar muy atentos en esta época estival, cerrando las puertas para evitar que pudieran entrar en naves y viviendas. La propia alcaldesa, hace unas semanas, expuso a SALAMANCA24HORAS que llevan solicitando al Gobierno de España más presencia de las autoridades desde que ocurrieran hace más de un año una serie de robos por las diferentes comarcas.

En el caso de Pitiegua, se produjo también durante la misma fecha, cuando los amigos de lo ajeno entraron en otra planta de placas solares con la intención de robar cableado de cobre, una acción que lograron realizar y que también ha sido denunciado a la Benemérita.

Ahora bien, hace tan solo unos días, se produjo otro robo de similares características en la comarca de Peñaranda, en el término municipal de Poveda de las Cintas, donde unos ladrones habrían entrado durante el fin de semana derribando con un tractor, también robado, pero en Cantalpino, la valla que perimetraba la finca de la comunidad de regantes de La Armuña, según avanzaba Peñaranda A Tiempo.

Asimismo, Javier Miguel de la Torre, alcalde de Villoruela, también ha explicado a este medio que han sufrido algún que otro robo en la localidad, entre ellos el césped artificial de uno de los mini campos de fútbol diseñado para que jugaran al fútbol los más pequeños de la casa. Otro de los llamativos fue el que se realizó durante un partido de fútbol, cuando en el descanso, un varón robó varios enseres personales a algunos de los jugadores.

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Espino de la Orbada fue otro de los pueblos afectados por los robos, en este caso el de un coche que más tarde utilizaron para la realización de un alunizaje en Fresno Alhándiga en un conocido restaurante de la zona. El turismo apareció un día después en el barrio de Vistahermosa.

Sin ir más lejos, y de nuevo en la comarca de La Armuña, una vecina de La Vellés amanecía sin su coche tras ser robado por “Los Ladrones del Seat”, un incidente en el que primeramente lograron sustraer otro en Salamanca, hasta llegar a la urbanización de Fuentevieja donde se hicieron con el otro vehículo. Una sucesión de robos que aún se encuentran en investigación.