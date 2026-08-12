Herida leve una ciclista tras chocar con un turismo en Santa Marta

Una joven de unos 20 años ha resultado herida de carácter leve este mediodía tras sufrir una colisión con un turismo mientras circulaba en bicicleta por Santa Marta de Tormes .

El suceso ha tenido lugar en torno a las 14:10 horas, a la altura del número 2 de la calle Gabriel y Galán, una de las vías principales de la localidad. Ha sido la propia Policía Local la que ha dado la voz de alarma al centro de emergencias, alertando del impacto entre ambos vehículos y solicitando asistencia médica para la ciclista, quien se encontraba consciente pero mareada a causa de la caída y presentaba golpes leves.