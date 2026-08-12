Encuentran en La Salle el vehículo robado en La Vellés por los “Ladrones de los Seat”

El pasado viernes, 7 de agosto, un grupo de jóvenes logró robar dos vehículos en la provincia de Salamanca. Uno de ellos en la propia capital del Tormes, utilizando el mismo para sustraer otro en la urbanización de Fuentevieja, en La Vellés, unos hechos que se encontraban siendo investigados por las autoridades competentes.

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Se trataba de dos turismos, el primero de ellos un Seat Ibiza, con el que intentaron primeramente robar otros vehículos forzando la cerradura en el casco urbano de La Vellés, y un segundo, un Seat Córdoba, que lograron llevarse en el distrito vellesino.

Los hechos ocurrían de madrugada, cuando las cámaras de algunas viviendas de la zona grababan como dos varones de media altura, delgados, con ropa deportiva y la cara ‘semicubierta’ llegaban hasta la calle Santiago. Allí, y en cuestión de seis minutos, robaron el otro turismo dejando el primero de los vehículos en la urbanización.