Detenido un hombre en Peñaranda por una presunta agresión a su pareja

Un hombre ha sido detenido en Peñaranda de Bracamonte por una presunta agresión a su pareja.
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La detención se produjo por agentes de la Policía Local durante este lunes 10 de agosto.
El detenido está acusado de un delito de violencia de género.
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Según ha dado a conocer a través de sus redes sociales la Policía Local, hasta el lugar de la detención también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que se encargó de trasladar al hombre hasta el cuartel para abrirle las correspondientes diligencias.